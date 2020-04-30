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Погодные сюрпризы: молдавские синоптики объявили новый "желтый код"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1109)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30087187/pogoda-syurprizy-moldavskie-sinoptiki-obyavili-novyy-zheltyy-kod.html

В стране действуют сразу два предупреждения - одно метеорологической опасности, а второе - гидрологической.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с грозой. Предупреждение действует до 20.00 четверга. 

"В указанный период в республикe ожидаются грозы с кратковременными дождями, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение действует до 8 мая.

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Тема:
Погода в Молдове (1109)

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