Погодные сюрпризы: молдавские синоптики объявили новый "желтый код"

В стране действуют сразу два предупреждения - одно метеорологической опасности, а второе - гидрологической.

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с грозой. Предупреждение действует до 20.00 четверга.

"В указанный период в республикe ожидаются грозы с кратковременными дождями, а также усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение действует до 8 мая.

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