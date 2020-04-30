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Автобусы.

Объявлена цена билетов на автобусы для выезда граждан Молдовы из Польши

© CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30088272/obyavlena-tsena-biletov-na-avtobusy-dlya-vyezda-grazhdan-moldovy-iz-polshi.html

Рейсы будут осуществлять две машины, компании-перевозчики были отобраны Национальным агентством автомобильного транспорта.

КШИНЕВ, 30 апр — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ) назвало компании, которые будут вывозить из Польши молдавских граждан, желающих вернуться домой.

Контрольно-пропускной пункт
© Sputnik / Самвел Сепетчян
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Это право получили перевозчики "Gbusiness Transport" и "Xenia Travel".

Третья компания, "Rute Auto Internaționale" будет находиться в резерве.

По маршруту из Польши в Молдову будут курсировать два автобуса, и еще один автобус выделен в качестве запасного, на случай поломок или задержек.

Объявлена также и стоимость билета на одного пассажира, которая составит 28,32 евро (550 леев).

Агентство отмечает, что посадка в салон будет осуществляться в соответствии со списками, подготовленные дипломатическим представительством и консульскими учреждениями в Польше, на основе анкет, предоставленных заявителями, начиная с 29 апреля 2020 года. Процедура была утверждена Комиссией по чрезвычайной ситуации.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (949)

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