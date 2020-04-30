Генпрокуратура отреагировала на заявления Майи Санду в социальных сетях

В ведомстве считают безответственными и контрпродуктивными "стерильные обвинения, сделанные ради политического пиара", которые вводят в замешательство и приводят к снижению доверия общества к государственным институтам.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Лидер партии PAS Майя Санду и депутат от этого же политформирования Сергей Литвиненко не отозвались на призыв правоохранительных органов письменно подкрепить обвинения, ранее распространенные ими в публичном пространстве, сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

"Майя Санду и Сергей Литвиненко отказались подать заявление в поддержку своих постов в соцсетях, где они сообщают о предполагаемом запугивании и давлении на судей Конституционного суда", - отметил источник.

Прокуратура, как сообщили в пресс-службе, приняла к сведению эти заявления политиков в соцсетях, "но для прояснения ситуации их пригласили написать обращение, чтобы прокуроры могли инициировать уголовный процесс, как это и предполагает законодательство".

"Оба политика отказались, мотивировав это тем, что у них нет доверия к правоохранительным органам и нежеланием раскрыть источник информации, хотя в других ситуациях они активно подают заявления в прокуратуру", - добавил тот же источник.

В структуре еще раз отметили, что прокуратура не возбуждала никаких уголовных дел и не авторизирована какие-либо специальные следственные действия в отношении членов Конституционного суда. "Исходя из информации, представленной МВД, СИБ и Национальным антикоррупционным центром, и эти структуры не предпринимали подобных действий", - отметили в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают безответственными и контрпродуктивными "стерильные обвинения, сделанные ради политического пиара", которые вводят в замешательство и приводят к снижению доверия общества к государственным институтам. Как отметили в структуре, подобные заявления – "часть серии попыток вовлечь прокуратуру в решение конфликтов политического характера".

Ведомство обращает внимание на необходимость нести ответственность за достоверность распространяемой информации, а также на необходимость соблюдения предусмотренной законодательством процедуры уведомления правоохранительных органов о преступлениях, предоставления доказательств и их проверки.

"При других обстоятельствах такого рода заявления будут расцениваться как политические, и они не будут рассматриваться", - отметили в прокуратуре.

Ранее Санду написала на своей странице в Facebook, что она якобы получила информацию от правоохранительных органов о "настоящей охоте на членов Конституционного суда". Литвиненко также отметил, что у него есть данные о якобы специальных мерах расследования в отношении судей КС.

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