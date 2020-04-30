Парк "Валя Морилор": многие граждане не соблюдают меры защиты от COVID-19

В зеленых зонах Кишинева можно увидеть очень много людей после того, как власти разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Однако, сняты не все ограничения.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. В столичном парке "Валя Морилор" стало очень оживленно - там можно заметить кишиневцев, которые прогуливаются по аллеям, бегают или катаются на роликах и велосипедах.

© Sputnik / Doina Chiorescu Прохожие в парке "Валя Морилор".

Люди стараются больше двигаться после того, как почти два месяца провели в самоизоляции. Однако, на данный момент сняты не все ограничения, введенные властями в период чрезвычайного положения в Молдове.

© Sputnik / Doina Chiorescu В парках и скверах столицы стало многолюдно.

Власти разрешили жителям страны гулять в парках и заниматься спортом на открытом воздухе, но при условии не собираться в группы более 3 человек, сохраняя социальную дистанцию и соблюдая меры предосторожности, защищающие от COVID-19. Однако рекомендации Комиссии по чрезвычайным ситуациям соблюдают не все, людей, которые носят маски и перчатки, очень мало.

Ни у входа в парк "Валя Морилор", ни на его территории не было замечательно ни одного представителя правоохранительных органов.

Корреспондент Sputnik Молдова попытался выяснить у пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, почему людям разрешено гулять в группах больше трех человек, но пока не получил ответа.

Ранее на странице МВД в Facebook была опубликована информация о том, что сотрудники ведомства продолжают следить за тем, как граждане соблюдают ограничительные меры Комиссии по чрезвычайным ситуациям для предотвращения распространения коронавируса нового типа. В тексте уточняется, что для соблюдения общественного порядка задействованы более 9 тысяч карабинеров, полицейских, спасателей и пограничников.

Коронавирус в Молдове

По последним данным в стране лабораторно подтверждены 3 тысячи 897 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло тысячи 182-и, скончались 119 человек.

В республике введено чрезвычайное положение и действует красный код из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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