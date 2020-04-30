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Богдан Ауреску

Итоги визита главы МИД Румынии в Кишинев: о чем он говорил с властями Молдовы

© Photo : Ministerul Afacerilor Externe
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200430/30091722/itogi-vizita-glavy-mid-romynia-chisinai-o-chem-on-govoril-s-vlastyami-moldova.html

Шеф румынской дипломатии приехал с однодневным рабочим визитом: у него состоялись встречи с премьером и главой МИДЕИ республики.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Правительство Румынии рассматривает проект о предоставлении Молдове помощи на общую сумму в 3,5 миллиона евро для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в четверг глава румынского МИД Богдан Ауреску, находящийся с рабочим визитом в Кишиневе.

Гость сообщил, что этот вопрос обсуждается на заседании кабмина Румынии вечером в четверг. По его словам, эта помощь будет предоставлена республике в форме пожертвования.

"Речь идет о медицинском снаряжении - 500 тысячах защитных масок, 50 тысячах комбинезонов, а также о лекарствах, которые используются при лечении пациентов с COVID-19. Мы надеемся, что поддержка Румынии будет полезна", - заявил Ауреску.

Правительство Румынии направило миссию специалистов из 52 человек, в числе которых 41 медработник. Они помогут молдавским врачам в борьбе с коронавирусом. Работа экспертов продлится 15 дней, начиная с 30 апреля.

Помощь от Румынии.
© Photo : Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
Румынские медики помогут молдавским в борьбе с COVID-19

Глава молдавского правительства Ион Кику высоко оценил отношения между двумя странами и поблагодарил правительство Румынии за помощь, оказанную республике.

"Это новая болезнь, которая еще недостаточно хорошо изучена. Никто в мире не знает, как бороться с этим вирусом и как быстрее от него лечить. Румынские медработники прибыли в Молдову, чтобы поделиться своим опытом. Насколько я знаю, некоторые из них были и в Италии, где они также предоставляли свою помощь", - сказал Кику.

По его мнению, данная миссия – возможность для обмена опытом между коллегами.

"Молдавские врачи профессионалы высокого уровня. Они доказали это в течение двух месяцев, сколько мы боремся с этим вирусом. Отмечу, что в Молдове смертность в результате данных случаев (связанных с COVID-19 – ред.) одна из самых низких в регионе – 2,9%", - отметил Кику.

Более того, по словам премьера, данные по Молдове ниже среднего показателя на мировом уровне, а он составляет 7%.

"У нас профессиональные врачи. И еще раз выражаю им слова благодарности. Уверен, что сотрудничество молдавских и румынских врачей пойдет на пользу обеим сторонам", - добавил молдавский премьер.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля после беседы с румынским коллегой также поблагодарил власти страны-соседки за предоставляемую помощь, в том числе организацию коридоров для автомобильного транспорта через территорию Румынии для репатриации молдавских граждан и организацию чартерных рейсов.

Цуля также отдельно остановился на вопросах, связанных со стратегическим партнерством с Румынией в целях европейской интеграции, и отметил важность совместных проектов в области энергетики, в том числе строительства газопровода Яссы-Унгены-Кишинев и взаимоподключения электросетей Исакча-Вулканешты-Кишинев.

"Румыния продолжит поддерживать фундаментальную цель евроинтеграции Республики Молдова", - сказал Ауреску.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 3 тысяч 897, выздоровело - тысяча 182 пациента, скончались - 119.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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