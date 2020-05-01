Река Бык: как она выглядела до карантина, и какой предстает сейчас - фото

Вода в реке Бык давно не была такой чистой, как в этот период, когда активность людей практически прекратилась.

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Пандемия коронавируса неожиданно обернулась пользой для окружающей среды. Люди остаются дома, а природа "дышит с облегчением". Крупные компании приостановили работу из-за ограничений, связанных с противоэпидемическими мерами, поэтому в реки сбрасывается не так много отходов.

Парки, озера, реки, леса больше не захламлены мусором, которые люди обычно оставляют после себя. Например, вода в реке Бык всегда была одной из самых грязных среди всех проточных водоемов в Молдове. Водная артерия, которая протекает через центр Кишинева, стала своего рода свалкой. Туда сливают промышленные отходы со многих столичных производств, в реке моют машины, выбрасывают в нее пластиковые бутылки и мусор.

Primăria Chişinău Река Бык до карантина.

И вот, спустя почти два месяца карантина, река Бык "задышала".

"Очистка воды обусловлена ​​бездействием крупных предприятий. Около 50 компаний сбрасывают необработанные жидкости непосредственно в реку, и вода становится чрезвычайно токсичной. В Бык впадают несколько ручьев, которые тоже полны отходов. В этот период самоизоляции крупные производства не работали. Это сделало воду менее загрязненной", - заявил для Sputnik Молдова председатель территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

© Sputnik / Doina Chiorescu В реку сбрасывали мусор и сливали промышленные отходы.

Некоторые пользователи Интернета говорят, что даже видели в Быке рыбу. По словам эколога, фауна реки окончательно погибла еще семь лет тому назад. С тех пор никто не видел в водах Быка ни чешуи, ни хвоста.

"В прудах над Быком есть два-три вида рыб, и они, вероятно, мигрировали в реку. С 2013 года в Быке не было замечено ни одной рыбины. Даже лягушки там больше не живут, потому что вода очень ядовита", - заявил Гараба.

© Sputnik / Doina Chiorescu Воды Быка стали чище всего за две недели.

Чтобы уменьшить загрязнение воды в столичной реке, муниципальные власти предприняли ряд мер. Они закрыли автомойки, которые сбрасывали сточные воды в реку, и начали штрафовать администраторов предприятий, которые сливали отходы в притоки Быка.

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