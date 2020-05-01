В майские праздники в Приднестровье действуют особые правила передвижения

В Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения коронавируса объяснили, какие запреты действуют для пешеходов и автовладельцев.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – Sputnik. В период проведения майских праздников – с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2020 года включительно – в Приднестровье запрещено нахождение граждан в группах более трех человек (исключая близких родственников) в общественных местах, в том числе в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Стражи правопорядка будут строго следить за тем, чтобы в вышеуказанных местах люди не разводили костры.

"Наряды милиции на период майских праздников переводятся на усиленный вариант несения службы. Осуществляя охрану общественного порядка, они будут контролировать соблюдение гражданами ограничительных мер", - сообщили в Оперштабе.

В период майских праздников также действуют особые правила передвижения автомобилей. Транспортные средства, находящиеся в личном пользовании граждан, могут использоваться для передвижения к месту работы или с работы домой при наличии соответствующей справки от работодателя - патента для частных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена.

"Передвижение возможно также для оказания помощи нуждающимся людям - доставки продуктов, лекарств, ухода за больными и так далее", - сообщают в Оперштабе.

При необходимости выехать на дачу или природу (это касается близких родственников или лиц, совместно проживающих) на такси или личном транспорте, требуется получить разрешение в Кризисном центре Оперативного штаба по телефону 0-800-22-800, указав цель поездки. Заявку можно направить также по электронной почте 80022800@mvdpmr.org

Напоминают также, что в местах массового пребывания людей ношение индивидуальных защитных масок, а также соблюдение карантинной дистанции (не менее двух метров) обязательно.

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