Власти Молдовы поздравили граждан республики с 1 Мая

В этом году в Молдове, как и во многих других странах мира, этот праздник проходит без традиционных шествий. Всему виной коронавирус.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан республики с 1 Мая - праздником дружбы, единства и солидарности всех трудящихся.

По его словам, создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и снижение уровня безработицы в обществе – стратегические цели, которые стремится реализовать руководство страны.

"Именно квалифицированный человеческий потенциал мы считаем самым важным ресурсом, которым располагает наша страна", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Как отметил глава республики, он согласен с тем, что отсутствие долгосрочных планов, политические изменения и другие социально-экономические потрясения оказали пагубное влияние на стратегию развития в области труда.

"В праздничный день солидарности трудящихся призываю вас внести посильный вклад в процветание Республики Молдова, в повышение благосостояния общества, с тем чтобы возвращение домой наших сограждан, находящихся на чужбине, стало для них удовольствием", - сказал президент.

Додон также сообщил, что в этом году, по уже сложившейся традиции, в честь Дня солидарности трудящихся подписал Указ о вручении государственных наград группе граждан, представляющих различные области деятельности.

Спикер парламента, лидер партии социалистов Зинаида Гречаная, поздравляя жителей Молдовы с Международным днем солидарности трудящихся, пожелала здоровья, благополучия и процветания стране.

По ее словам, социальная значимость Первомая значительно изменилась за последние десятилетия, а сегодня он приобрел еще и новый оттенок в связи с чрезвычайным положением, введенным для прекращения пандемии.

"Сотни миллионов людей вынуждены оставаться дома, чтобы защитить свое здоровье и здоровье членов своих семей, в том числе в Республике Молдова. Сотни тысяч рабочих мест были переведены в режим онлайн, другие, к сожалению, были "заморожены", - отметила Гречаная.

Чтобы смягчить негативное влияние на население и предприятия, продолжила она, парламент принял несколько законодательных мер для поддержки трудящихся и работодателей и увеличил в шесть раз в государственном бюджете фонд помощи безработным.

"Теперь вместе мы должны приложить усилия для преодоления кризиса и борьбы с его последствиями. И для этого нам как никогда нужны солидарность, единство и конструктивизм. Наши родители строили камень за камнем города и села Молдовы. Давайте будем достойны этого примера труда и патриотизма и посвятим силы и знания развитию и процветанию нашей страны", – отметила Гречаная.

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