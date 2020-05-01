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Минздрав представил новые данные по ситуации с коронавирусом в стране

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (954)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200501/30094468/minzdrav-predstavil-novye-dannye-po-situatsii-s-koronavirusom-v-strane.html

Министр здравоохранения рассказала, в каком состоянии находятся пациенты с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ,  1 мая - Sputnik. К утру пятницы в Молдове зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях, заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на брифинге. 

"Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 активные. Число выздоровевших достигло 1272 человек. К сожалению, зарегистрировано в общей сложности 119 смертей. Всего были проверены 18 тысяч 907 человек. В тяжелом состоянии находится 251 пациент, в крайне тяжелом, то есть на вентиляции легких, - 22, средняя степень тяжести - у 352 человек, а остальные в удовлетворительном", - сказала министр.

Из общего числа подтвержденных случаев COVID-19 в 141 эпизоде инфекция была "импортирована" в Молдову.

Машина скорой помощи .
© Photo : Miroslav Rotari.
Общее число летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Молдове достигло 119-и

По ее словам, смертность в Молдове составляет 3,1%, а показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения республики достигает 112 случаев.

Она обратила внимание, что число случаев заражения увеличилось на 7,2% за 27-30 апреля в сравнении с данными за 20-23 апреля. "Но уровень заражения снизился с 2,6 до 2,2. Это хороший показательно, но отмечу, что это не повод расслабляться населению с точки зрения следования всем мерам и рекомендациям специалистов в условиях COVID-19", - добавила министр.

Согласно статистике, средний возраст заразившихся коронавирусом нового типа составляет 47 лет. В 58,4% случаях COVID-19 заболели женщины. 

"Что касается летальных исходов, то средний возраст скончавшихся - 66 лет. Нет значительной разницы по половому признаку. У 98% скончавшихся пациентов была какая-то сопутствующая проблема со здоровьем. А если говорить о двух или нескольких заболеваний одновременно, то речь уже идет о 58%. У 80% скончавшихся были сердечно-сосудистые недуги, у 33% - сахарный диабет, почечная недостаточность - 27%", - отметила Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (954)

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