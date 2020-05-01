Власти назвали число заразившихся коронавирусом нового типа врачей

Как отметила глава Минздрава, из общего числа зараженного коронавирусом медперсонала 670 человек еще находятся на лечении, 313 медработников выздоровели, а пятеро скончались.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Коронавирус нового типа выявлен почти у тысячи медработников в Молдове. Об этом в пятницу сообщила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"К настоящему моменту у нас подтверждены лабораторным путем 988 случаев. Заболеваемость на тысячу врачей составляет 25, на тысячу медсестер - 19, а на тысячу санитарок - 30", - пояснила министр.

По ее словам, больше всего пострадали сотрудники больниц, затем работники скорой помощи и первичной медицины.

"Согласно статистике, большего всего заболевших среди медсестер - 414 человек (42%), среди вспомогательного персонала - 316 человек (32%), среди врачей - 243 человека (25%), а 1% приходится на фармацевтов (15 человек)", - отметила Думбрэвяну.

В территориальном разрезе большего всего зараженных медработников в Кишиневе - 253 сотрудника системы здравоохранения. В тройку "лидеров" попали Сороки и Штефан-Водэ - со 130 и 32 медработниками соответственно, а меньше всего - в Комрате, Окнице, Унгенах и Вулканевштах - по одному. Самая напряженная ситуация зарегистрирована в Сорокской районной больнице - 78 специалистов из персонала этого медучреждения заболели COVID-19. По 62 медработника больницы скорой помощи Кишинева и муниципальной больницы Бельц также сдали положительный тест на коронавирус.

Как отметила глава Минздрава, из общего числа зараженного коронавирусом медперсонала 670 человек еще находятся на лечении, 313 медработников выздоровели.

"К сожалению, зарегистрировано и пять смертей. Это прискорбно, когда обрывается человеческая жизнь, но страдает и вся системы, когда умирают медицинские работники.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 - активные. Число выздоровевших составляет 1272 человек, скончавшихся - 119.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova