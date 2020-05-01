Как в Молдове будет проходить 9 мая: без людных шествий, но с онлайн флешмобом

"Не будет никакого марша, не надо подвергать риску людей. Но все официальные мероприятия – возложение цветов и поздравление ветеранов - мы обязательно к 9 мая будем проводить", - сказал глава государства.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в этом году из-за коронавируса власти приняли решение отметить День Победы без массовых мероприятий, которые предложено перенести на август, когда отмечается годовщина завершения Ясско-Кишиневской операции.

"Девятое мая для нас, безусловно, святой праздник, это День Победы в Молдове. Но мы понимаем, что в этом году в условиях пандемии часть мероприятий будет тяжело проводить", - сказал Додон в своем еженедельном видеообращении "Президент отвечает".

По его словам, несмотря на это принято решение, что администрация президента поздравит всех ветеранов Великой Отечественной войны, которых в стране осталось порядка 400 осталось. Глава республики отметила, что ветеранам будет оказана помощь.

"Предлагаю, запустить в интернете флешмоб "Бессмертный полк". Призываю, каждый день с понедельника до 9 мая выкладывать в соцсетях фотографии своих отцов, дедов, которые участвовали с ВОВ с комментарием и историей. Думаю, что онлайн флешмоб "Бессмертный полк" будет поддержан многими гражданами Молдовы. Сам присоединуюсь к этому флешмобу в понедельник", - отметил Додон.

Президент рассказал, что 9 мая вместе с премьером и спикером парламента возложит цветы у мемориала воинской славы "Вечность" в Кишиневе.

"Не будет никакого маршей, не надо подвергать риску людей. Но все официальные мероприятия – возложение цветов и поздравление ветеранов - мы обязательно к 9 мая будем проводить. Массовые мероприятия мы предложили провести в августе, когда отмечается годовщина Ясско-Кишиневской операции", - заявил Додон.

Дата 24 августа отмечается как день освобождения Кишинева и Молдовы в целом от немецко-румынской оккупации. Около 400 тысяч уроженцев Молдовы доблестно сражались на разных фронтах в рядах Красной Армии. За боевые подвиги 250 тысяч солдат, офицеров и партизан были награждены орденами и медалями.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 - активные. Число выздоровевших составляет 1272 человек, скончавшихся - 119.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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