14:37 01 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Тучи на небе

Новый "желтый код": о чем предупреждают молдавские синоптики

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1112)
51110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200501/30095707/novyy-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdayut-moldavskie-sinoptiki.html

В стране действуют два предупреждения - одно метеорологическое, а второе - гидрологическое, которое будет держаться до 8 мая.

КИШИНЕВ, 1 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с грозой. Предупреждение действует до 23.00 пятницы. 

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами слабый град и усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Пшеница.
© Sputnik / Irina Leahova
Аграрные трудности: в кабмине обсудили, как Молдова страдает от засухи
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

Эксперт: в Молдове отмечается тенденция к росту опасных природных явлений>>>

Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение действует до 8 мая.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1112)

По теме

Мороз: при засухе поможет кардинальная смена структуры посевов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как выглядела бы Припять сегодня, если бы не авария на ЧАЭС
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Как мальчишки освобождали Европу от фашизма
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться