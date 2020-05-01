Появились новые детали дела о контрабанде 1,5 миллиона евро в грузовике

Громкое дело о незаконном перевозе валюты через границу Молдовы обрастает новыми подробностями, оказывается, сумма даже больше первоначальной названной - следственные органы нашли в машине еще один тайник.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Сумма контрабанды валюты, которую пытались перевезти Леушенскую таможню, увеличилась на еще 50 тысяч евро.

Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

По данным ведомства, проверив одну из версий дела о контрабанде валюты через КПП Леушены, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел еще раз осмотрела задержанный грузовик.

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"После того, как разобрали "торпеду" транспортного средства, обнаружили еще 50 тысяч евро, которые были упакованы и тщательно спрятаны. Все деньги изъяты и переданы компетентным государственным органам", - отметили в структуре.

По запросу прокуроров на грузовик, в котором перевозилась контрабанда, наложен секвестр.

Утром 18 апреля на КПП Леушены правоохранительные органы раскрыли схему по контрабанде миллиона 570 тысяч 735 евро. Проверка тогда показала, что все купюры настоящие. На данный момент водитель транспортного средства, который проходит по этому делу, находится под арестом. Следствие продолжается.

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