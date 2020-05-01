Еще три смерти пациентов с COVID-19 в Молдове: среди жертв - врач

Общее число летальных исходов пациентов, у которых подтвердился коронавирус, к обеду пятницы достигло 122 человек.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. По состоянию на первую половину пятницы, 1 мая, в Молдове зарегистрированы еще три смерти пациентов, у которых ранее обнаружилась коронавирусная инфекция. Среди жертв - 57-летний врач из Фалешт, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

"С сожалением сообщаем о смерти врача-травматолог Игорь Кептя, который работал в районной больницы Фэлешт. У него подтвердился COVID-19. Господин Кептя был ценным специалистом для всей медицинской системы. На протяжении своей карьеры он вылечил тысячи пациентов. Выражаем глубокие соболезнования семье и коллегам", - отметили в Минздраве.

Также в пятницу скончался 66-летний житель Бельц. Его госпитализировали в местную больницу 7 апреля. У мужчины были сопутствующие заболевания - высокое кровяное давление, инсульт, хроническая болезнь почек.

Кроме того, в структуре подтвердили смерть 49-летней женщины из Кагула. Ее поместили в больницу скорой помощи в тяжелом состоянии 22 апреля. "Окончательный диагноз: двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония в тяжелой форме. Прогрессирующая дыхательная недостаточность. Легочный дистресс-синдром. Септический шок", - сообщили в министерстве.

Таким образом общее число летальных исходов составляет 122.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 - активные. Число выздоровевших составляет 1272 человек.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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