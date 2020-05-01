Додон обозначил сроки, когда могут состояться президентские выборы в Молдове

Глава республики выразил уверенность, что нет предпосылок для изменения сроков и системы их проведения.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Намеченным на осень 2020 года выборам президента Молдовы - быть. Об этом сообщил глава республики Игорь Додон в пятницу в еженедельном видеообращении "Президент отвечает".

"Президентские выборы состоятся в этом году. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы их отменять или переносить на следующий год. И они пройдут по действующей системе, то есть прямые выборы главы государства", - сказал Додон.

По его словам, голосование состоится в период 23 октября – 23 ноября.

"Думаю, что парламент на каком-то этапе примет решение и назначит дату этих выборов. Будем ли мы баллотироваться, давайте выйдем хотя бы частично из ситуации с коронавирусом, давайте справимся с экономическим кризисом, а потом мы нашу позицию обозначим", - отметил Додон.

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Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Возможен ли в Молдове новый политический кризис?

Комментируя ситуацию на политической арене страны, президент обратил внимание на несколько важных факторов.

"У нас серьезный кризис - это коронавирус. У нас только начинается очень большой экономический кризис, и, думаю, что он будет сильнее, чем пандемический, медицинский", - отметил глава республики.

Он рассказал, что проводит много встреч в районах страны с представителями бизнеса и аграрного сектора, чтобы определить, как будет жить страна после коронавируса.

"Это очень важно. Экономические агенты приходят с очень хорошими предложениями. Соберем все это вместе, и к 15 мая выйду с законопроектом и предложу правительству, чтобы его приняли", - сказал Додон.

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Глава республики задался вопросом, сможет ли Молдова справиться, если к пандемическому и экономическому кризису присоединиться еще и политический.

И ответил, что власти приложат все усилия, чтобы не допустить такой сценарий.

"Для этого должна действовать эта коалиция. Думаю, что у нее есть все шансы удержаться дальше. Если не удержится, если демократы - часть или все - поддадутся какому-то влиянию… Знаю, что на них оказывалось серьезное давление не голосовать за российский кредит – и внутреннее и внешнее, но они удержались в коалиции, выполнили те договоренности, которые мы зафиксировали в коалиционном соглашении в начале марта", - сказал Додон.

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Как считает президент, если коалиция сможет держаться, то страна сможет справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом.

"Если демократы решат, что им выгоднее пойти на досрочные выборы, то пойдем на досрочные выборы. Надеюсь, что политическая ситуация будет дальше стабильной", - заключил Додон.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 - активные. Число выздоровевших составляет 1272 человек, скончавшихся - 122.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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