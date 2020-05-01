В Молдове подтвердили еще 83 случая заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. За сутки зарегистрированы 83 новых случая заражения COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"В пятницу после обработки 801 теста зарегистрированы 83 новых случая инфекции коронавируса нового типа. Во всех случаях речь идет о передачи вируса на местном уровне", - отметили в ведомстве.

Так, в Кишинев зарегистрировано 18 случаев, в Дубоссарах – 10, Бельцах – 5, Кагуле, Каушанах, Чадыр-Лунге - по 3, Комрате, Дрокии, Хынчештах, Сороках - по 2, Новых Аненах, Калараше, Криулянах, Единцах, Фалештах, Рышканах, Страшенах, Унгенах - по 1, а в Приднестровском регионе – 20.

"Из подтвержденных сегодня случаев в 13 эпизодах речь идет о медработниках - 5 медсестер, 4 сотрудника вспомогательного персонала и 4 врача. Большая часть их этих медработников, у которых подтвержден COVID-19, из больницы "Святой троицы" - 4 случая", - отметили в Минздраве.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, достигло в Республике Молдова 3980. Выздоровели тысяча 272 пациента, а скончались - 122.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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