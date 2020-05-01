20:39 01 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Медицинские работники готовят отделение реанимации новой больницы

Новость дня в Приднестровье: на выписку идет 21 вылеченный от COVID-19 пациент

© AFP 2020 / YURI KADOBNOV
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)
14110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200501/30098464/v-pridnestrove-za-odin-den-21-patient-izlechivshii-ot-covid-19.html

Однако практически каждый день появляются печальные новости о смертях, и статистика заболевающих коронавирусом нового типа также неутешительна.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – Sputnik. Числу выздоровевших приднестровцев прибыло. Из Слободзейского инфекционного госпиталя готовится к выписке 21 человек, излечившийся от COVID-19.

"После проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе.

Лечебное учреждение покинут 12 тираспольчан: женщины 24, 38, 44, 56, 57, 60, 65, 66 лет и 71 года, мужчины 29, 35 лет и 16-летний подросток.

Лаборатория.
© AP Photo / Andrew Harnik
Тест-система для выявления антител к COVID-19 зарегистрирована в России

Среди выздоровевших 10-летний и 12-летний мальчики из Бендер и семь жителей Слободзейского района: женщины 29, 48 лет и мужчины 45, 64 лет из села Чобручи, 23-летняя жительница села Карагаш, жительница села Парканы 56 лет и пенсионерка из села Суклея 61 года.

Все выписанные две недели будут дома соблюдать режим самоизоляции. Состояние их здоровья будут контролировать участковые врачи.

Между тем, 1 мая сообщили о еще одном случае заболевания.

"В тираспольской COVID-лаборатории исследовали очередные пробы, которые были отобраны у пациентов с подозрением на коронавирус. Один биоматериал дал положительный результат. Список инфицированных пополнил 38-летний житель города Слободзея", - рассказали в Оперштабе.

Впрочем, с уверенностью говорить о том, что это единственный случай пока невозможно. Уже не раз случалось, что плохие новости о положительных тестах приходили поздним вечером. К примеру, 30 апреля под занавес дня объявлено было о 20 новых заболевших.

В Приднестровье за все время карантина отмечены 468 подтвержденных случаев коронавируса, 81 человек выздоровел, 22 скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (960)

По теме

В Молдове подтвердили еще 83 случая заражения COVID-19
В майские праздники в Приднестровье действуют особые правила передвижения
Теги:
Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Парад физкультурников во время первомайской демонстрации в Вильнюсе, 1973 год.
Первомай: годы и страны
Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов.
Кошмары на улицах Бруклина: в грузовиках обнаружили десятки трупов
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться