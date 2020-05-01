Новость дня в Приднестровье: на выписку идет 21 вылеченный от COVID-19 пациент

Однако практически каждый день появляются печальные новости о смертях, и статистика заболевающих коронавирусом нового типа также неутешительна.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мая – Sputnik. Числу выздоровевших приднестровцев прибыло. Из Слободзейского инфекционного госпиталя готовится к выписке 21 человек, излечившийся от COVID-19.

"После проведенного курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат", - сообщили в Оперативном штабе.

Лечебное учреждение покинут 12 тираспольчан: женщины 24, 38, 44, 56, 57, 60, 65, 66 лет и 71 года, мужчины 29, 35 лет и 16-летний подросток.

Среди выздоровевших 10-летний и 12-летний мальчики из Бендер и семь жителей Слободзейского района: женщины 29, 48 лет и мужчины 45, 64 лет из села Чобручи, 23-летняя жительница села Карагаш, жительница села Парканы 56 лет и пенсионерка из села Суклея 61 года.

Все выписанные две недели будут дома соблюдать режим самоизоляции. Состояние их здоровья будут контролировать участковые врачи.

Между тем, 1 мая сообщили о еще одном случае заболевания.

"В тираспольской COVID-лаборатории исследовали очередные пробы, которые были отобраны у пациентов с подозрением на коронавирус. Один биоматериал дал положительный результат. Список инфицированных пополнил 38-летний житель города Слободзея", - рассказали в Оперштабе.

Впрочем, с уверенностью говорить о том, что это единственный случай пока невозможно. Уже не раз случалось, что плохие новости о положительных тестах приходили поздним вечером. К примеру, 30 апреля под занавес дня объявлено было о 20 новых заболевших.

В Приднестровье за все время карантина отмечены 468 подтвержденных случаев коронавируса, 81 человек выздоровел, 22 скончались.

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