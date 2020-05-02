Как в Приднестровье пополняют запасы банка крови

Количество добровольцев на данный момент в несколько раз превышает возможности по забору крови в один день, однако, говорят специалисты специализированного центра, запасы всегда нужны, не только во время пандемии.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мая – Sputnik. В Приднестровье на сегодняшний день поступили заявки от полутысячи добровольцев, желающих сдать кровь на плазму. Профильный центр может провести 60 процедур забора в день.

"Работа ведется в штатном режиме. Ежедневно в отделение переливания крови ЦРБ приходят сотрудники различных ведомств и предприятий", - рассказали в пресс-службе МВД.

Донорами стали, к примеру, рыбницкие правоохранители с первой положительной группой крови. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Ирина Томашинская сдавала кровь впервые. Призналась, что немного переживала, но при осознании, что делает доброе дело, страх у нее прошел. Ирине вручили значок донора.

Прапорщик полиции из Управления внутренних дел города Бендеры Валерий Якименко также стал донором впервые. Десять минут - и 450 мл крови А (II+) уже в специальном контейнере.

"Услышал о призыве сдать кровь и пошел без раздумий. Лежа на кресле, немного волновался, но все прошло удачно", - поделился впечатлениями Валерий.

По словам медиков, работники правоохранительных органов весьма ценны в качестве доноров: они ведут активный образ жизни, занимаются спортом, регулярно проходят медицинские осмотры.

"Сдать кровь может практически каждый. Главное, чтобы не было противопоказаний. Возможно, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь. Кровь для сохранения и спасения жизни нужна всегда", - подчеркнули в ведомстве.

Потенциальных доноров предупреждают: перед тем, как пойти в Центр переливания крови, нужно хорошо отдохнуть. Как писал Sputnik ранее, необходимо соблюдать определенные правила перед процедурой.

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