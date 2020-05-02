Молодой картофель на наших прилавках: почем продают и откуда привозят

На прилавках магазинов страны уже можно найти клубни нового урожая, правда… импортные. Представители Национального агентства продовольственной безопасности уверяют, что продукт качественный.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Начался май, а некоторые аграрии совсем недавно закончили посадку картофеля. Тем не менее, на полках магазинов уже можно найти молоденькие клубни. Цена за килограмм достигает 30 леев. Несмотря на то, что это практически втрое дороже старого картофеля, люди не отказываются его покупать. Корреспондент Sputnik прогулялся по нескольким супермаркетам и поинтересовался у горожан, что они выбирают. Большинство опрошенных признались, что покупают картошку урожая 2020 года.

© Sputnik / Cătălina Cernei Картофель в магазинах.

"Хотя цена довольно высокая, мы все же купили килограмм молодого картофеля. Думаю, что стоит попробовать что-то свежее", - призналась одна из покупательниц.

А еще одна жительница столицы рассказала, что ей посчастливилось купить молодой картофель в одной из овощных палаток по 21 лею за килограмм. "Картошка немного мелкая и, возможно, поэтому стоит меньше. Но нам и такая нравится, маленькая, запеченная в масле с чесноком и укропом", - отметила собеседница.

© Sputnik / Cătălina Cernei Деликатес крупным планом.

Картофель, который сейчас можно найти на прилавках магазинов, импортируется из Европы, Азии и Африки. Представители утверждают, что проверяются все партии, ввозимые в страну, и заверяет в качественности товара.

По словам главы Национального агентства продовольственной безопасности Владислава Котича, поставки из Македонии, Израиля, Египта и Азербайджана начались с середины апреля.

"Все проверено лабораторией, аккредитованной агентством продовольственной безопасности. Нарушения не выявили, и ничего не вернули в страны происхождения", - заявил он.

Тепличный молодой картофель местного производства появится в продаже в течение двух недель, а вот продукция, выращенная на открытом грунте, - в начале июня.

"Ждем, что наши производители тепличного картофеля начнут продажи. В тоже время аграрии, которые выращивают на открытом грунте, из-за засухи вынуждены были заниматься ирригационными работами. Очевидно, что расходов довольно много", - сказал председатель Ассоциации производителей картофеля Петр Илиев.

По его словам, пока рано делать какие-то прогнозы и строить большие планы на сельскохозяйственный сезон в целом.

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В Национальном агентстве продовольственной безопасности отметили, что в 2019 году Молдова импортировала 52 тонны картофеля из Республики Беларусь, Германии, Голландии, Польши и Румынии. За первый триместр 2020-го в страну завезли еще 20 с лишним тонн клубнеплода. В республике ежегодно картофелем засаживается порядка 22 тысяч гектаров. Средний урожай с каждого гектара составляет примерно 25 тонн.

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