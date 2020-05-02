Главный Ботанический сад: под жестким карантином и после его смягчения - фото

Весенняя засуха повлияла не только на полевые культуры, но и на декоративные растения, собранные в уникальную коллекцию. К счастью, ни один экземпляр не погиб. А прошедший накануне "нормальный майский дождь" вдохнул в деревья, цветы и кустарники новые силы.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. В Ботаническом саду Академии наук Молдовы тяжелее всего отсутствие осадков переносили декоративные растения, которые у себя на родине к засухе не привыкли.

© Photo : Facebook / Gradina Botanica Institut Так Ботанический сад выглядел без посетителей во время действия ограничений на посещение общественных мест из-за коронавируса нового типа.

"Речь идет о культурах, завезенных из зон с более высокой влажностью, поэтому они страдали", - отметил в интервью Sputnik Молдова руководитель учреждения, имеющего статус института, Ион Рошка.

По словам собеседника, в Ботаническом саду есть ирригационная система, но она доступна не на всей территории.

"Оставили кабинеты и взялись за ведра. Мы рады, что не потеряли ни одно растение, и посетили могут их увидеть", - сказал Рошка.

В Ботаническом саду работают 130 сотрудников. С 17 марта до 27 марта персонал, который входит в группу риска или мог заразиться COVID-19, не приходил на работу. Остальные же трудились по специальному графику.

С этой недели парк вновь доступен для посетителей.

"После заявлений Комиссии по чрезвычайным ситуациям проверили, может ли Ботанический сад открыть свои двери. Констатировали, что да, может. И сразу же объявили на нашем сайте, а также на странице в Facebook. В понедельник, то есть в первый день после открытия парка, у нас было порядка 300 посетителей", - добавил Рошка.

Он также отметил, что в эти дни увеличилось количество звонков от граждан, которые собираются прийти на променад. "Люди ответственнее и осторожнее. Нам звонят и спрашивают о правилах для того, чтобы прогуляться по парку, не изменился ли тариф или другие детали", - добавил собеседник.

И зелено, и привольно, и потому - привлекательно. © Sputnik / Eleonora Lisnic

И зелено, и привольно, и потому - привлекательно. © Sputnik / Eleonora Lisnic

И зелено, и привольно, и потому - привлекательно. © Sputnik / Eleonora Lisnic

И зелено, и привольно, и потому - привлекательно. © Sputnik / Eleonora Lisnic 1 / 4 © Sputnik / Eleonora Lisnic И зелено, и привольно, и потому - привлекательно.

Администрация заботится о посетителях. Так, на входе в сад есть "коврик" для дезинфекции обуви. "Охранник проверяет температуру у людей. Все наши сотрудники обеспечены масками и перчатками. Видим, что люди соблюдают социальную дистанцию", - отметил Рошка.

После первомайского дождя парк, наверняка, заиграет новыми красками, он станет еще привлекательнее, а желающих насладиться его красотой - еще больше.

Ботанический сад (Институт) Академии наук Молдовы основан в 1950 году. Его площадь превышает 100 гектаров. Основу уникальной коллекции составляют около 7,5 тысяч видов, форм и сортов растений.

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