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Важно для желающих поступить в вузы РФ: как пройдет отборочное тестирование

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200502/30100419/vazhno-dlya-zhelayuschikh-postupit-v-vuzy-rf-kak-proydet-otborochnoe-testirovanie.html

Технические условия для онлайн сдачи "экзамена" - необходимы компьютер, подключение к интернету и видеокамера.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Отборочное тестирование кандидатов на обучение в российских вузах в рамках квоты будет проведено в дистанционном формате. Об этом сообщили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Речь идет о желающих поступить на обучение по программам "бакалавриат" и "специалитет", которые получили приглашение в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/. Технические условия для онлайн сдачи "экзамена" - необходимы компьютер, подключение к интернету и видеокамера.

"Тестирование для всех кандидатов независимо от вуза, в который он поступает, будут проводить ведущие российские вузы - Финансовый университет и МФТИ в период с 12 по 21 мая", - отметили в ведомстве.

Расписание испытаний по датам и предметам:

  • с 12 по 15 мая - русский язык (45 минут), биология (45 минут), химия (50 минут), история (50 минут). Проводит тестирования Финансовый университет;
  • с 18 по 20 мая - математика (90 минут), физика (120 минут). Экзамены проводит МФТИ;
  • 21 мая – резервный день для всех предметов.
"Каждый кандидат, принимающий участие в тестировании, получит необходимые инструкции от вуза-тестера на адрес электронной почты, указанный при регистрации в заявке на портале https://future-in-russia.com/", - добавили в представительстве Россотрудничества.

Более детальная информация - на сайте представительства Россотрудничества.

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