Минздрав представил новые данные о ситуации с COVID-19 и состоянии пациентов

Госпитализированы 2 тысячи инфицированных, состояние здоровья порядка 250 из них оценивается как тяжелое.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. К утру субботы в Молдове зарегистрированы 3 тысячи 980 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и соцзащиты.

Тяжелое состояние у 248 пациентов, из которых на вентиляции легких - 27, средняя степень тяжести у 518 человек.

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"На лечении на дому мод наблюдением семейных врачей находятся 815 пациентов с легкой формой заболевания, из которых 761 сдали тест на COVID-19 (634 положительных и 127 отрицательных), а остальные должны пройти исследование. Из общего числа пациентов, лечащихся на дому, 87 идут на поправку", - отметили в Минздраве.

Как отметили в ведомстве, за прошедшие сутки выписаны 62 человека. Число выздоровевших достигло 1334 человек.

В субботу скончались два пациента с COVID-19 – 69-летняя женщина из Кагула и 66-летний мужчина из Фалешт. У обоих были сопутствующие заболевания. Таким образом, общее число смертей достигло 124.

"К настоящему моменту подтверждено 1004 случая инфицирования сотрудников сектора здравоохранения, среди которых 248 врачей, 361 медсестра, 58 фельдшеров, 15 фармацевтов и один парамедик. Также вирус обнаружен у вспомогательного персонала - 321 работник", - подчеркнули в министерстве.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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