Сложный год для агросектора - засуха, заморозки и COVID-19: что ждет Молдову

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Кризис, вызванный COVID-19, серьезно ударил по аграрному сектору Молдовы. Но наряду с этим отечественные производители столкнулись с еще одной проблемой – продолжительной засухой. Фермер Диана Круду считает, что 2020-й полон вызовов и трудностей как для властей, так и для сельского хозяйства Молдовы.

"Это чрезвычайно трудный год в условиях кризиса, вызванного COVID-19, но также из-за гидрологической засухи. Кроме того, заморозки последних недель заставили переживать аграриев в условиях, что порядка 60% урожая персика, абрикоса, ягод были скомпрометированы. Некоторые производители ежевики сообщили, что полностью потеряли сбор этого года", - заявила Круду в комментарии Sputnik.

Собеседница предположила, что в сложившихся условиях повышение цен на некоторые товары неизбежно. "К примеру, если в прошлом году черешня продавалась по пять леев за килограмм, то в этом таких цен уже можно не ждать. Такая же ситуация будет с другими фруктами и клубникой", - считает Круду.

По ее мнению, в сложившейся ситуации к решению вопросов нужно подходить с максимальной деликатностью, а общество и власти должны прийти на помощь местным производителям.

Один из производителей зерновых из Оргеева Алексей Иванов рассказал Sputnik, что такого сложного для агросектора года он не видел за все время своей работы в сельскохозяйственном секторе.

"Прошли дожди осенью. Засеял 280 гектаров пшеницы. Провел все необходимые работы, инвестировал много денег, но дождей-то не было с самой осени. Сейчас хоть дождь из молока пройдет, зерно уже не спасти", - сказал Иванов.

Молдове нужна система орошения

Глава государства Игорь Додон заявил, что, учитывая засуху этого года, без гидротехнического обеспечения у сельского хозяйства в стране нет шансов.

"Так как подземные воды ушли на глубину, необходимы инвестиции в систему орошения, которая после советского периода была разрушены и от нее практически ничего не осталось", - отметил он в ходе передачи "Президент отвечает".

По словам Додона, такой засухи давно не было в Молдове. Он отметил, что уже обсудил проблему с коллегами из правительства, и власти сделают все возможное, чтобы найти источники для дополнительной поддержки сельского хозяйства.

Цены на хлеб

Глава республики отдельно остановился на ценах на зерно.

"Видел, что несколько выросли цены на пшеницу в Молдове. Если не ошибаюсь, в Шолданештах, я был в пекарне, где мне сказали, что на пшеницу уже 3,8 лея. Почти 4 лея. Обратился к хлебопекарным предприятиям с призывом на данном этапе не поднимать цены на хлеб", - сказал Додон.

Продовольственная безопасность страны

Комментируя ситуацию в сельском хозяйстве в целом, глава республики отметил, что специалисты Минсельхоза и другие эксперты заверяют – "резервы есть, то есть от голода мы не умрем".

"На данном этапе сертификаты на экспорт из Молдовы зерновых культур первой категории практически не выдаются. Надеемся, что в ближайшее время будет принято официальное решение о запрете на экспорт зерна, как это сделало большинство стран", - отметил Додон.

Президент подчеркнул, что запасы злаков в стране есть. "Этих резервов хватит до нового урожая. Понятно, что урожай в этом году будет достаточно низким, но будем надеяться на дожди", - отметил президент.

Глава республики также предложил запустить национальную кампанию "Покупаем местную продукцию", чтобы поддержать отечественных производителей. Речь идет обо всех товарах, в том числе продовольственных.

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