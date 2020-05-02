Синоптики вынесли новое предупреждение: что обещают метеорологи

В стране продолжают действовать два предупреждения - одно метеорологическое, второе - гидрологическое. Последнее, к слову, неоднократно продлевалось.

КИШИНЕВ, 2 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с грозой. Предупреждение действует до 22.00 субботы.

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами ливни с градом и усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Это предупреждение неоднократно продлевалось и действует до 8 мая.

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