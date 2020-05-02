Глава МВД Молдовы сообщил, что у него подтвердился COVID-19

Министр уточнил, что его состояние здоровья удовлетворительное - госпитализация не потребовалась. Сейчас руководитель МВД самоизолировался дома.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сообщил, что вчера у него подтвердился COVID-19 в легкой форме. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook.

"Госпитализация мне не потребовалась, а в настоящий момент я самоизолировался дома. Состояние здоровья удовлетворительное", - отметил глава МВД.

Войку заверил, что это никак не отразится на деятельности министерства, которым он руководит. По его словам, "все процессы под контролем, а за каждое направление несут ответственность государственные секретари и начальники".

"Несмотря на все меры защиты, но будучи ежедневно задействованными в работу по предотвращению распространения вируса, никто из нас не уверен, что он не заразится. Заботьтесь о своем здоровье, и, даже если некоторые ограничения были сняты, продолжайте следовать рекомендациям властей", - добавил министр.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове зарегистрированы 3 тысячи 980 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Выздоровели 1334 человека, скончались - 124.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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