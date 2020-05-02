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Город Кишинев в период карантина.

С 4 мая в Кишиневе вступает в силу новое правило: его соблюдение обязательно

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (968)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200502/30102801/s-4-maya-v-ishin-vstupaet-v-silu-novoe-pravilo-ego-soblyudenie-obyazatelno.html

На такие меры столичные власти решили пойти в целях снижения эпидемиологического риска передачи COVID-19.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. С понедельника, 4 мая, возобновляется работа общественного транспорта в Кишиневе в привычном режиме. Но есть одно нововведение – все пассажиры в обязательном порядке должны быть в защитных масках.

"В целях снижения эпидемиологического риска передачи инфекции COVID-19, начиная с 4 мая в общественном транспорте Кишинева становится обязательной защита лица (носа и горла) маской, в том числе самодельной, из защитных материалов одноразового пользования, шарфом, платком и каким-либо другим предметом одежды", - сказано в сообщении примэрии.

В ведомстве напомнили, что несоблюдение положений/мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, представляет опасность для общественного здравоохранения и послужит основанием для привлечения к ответственности - уголовной или согласно Кодексу о правонарушениях.

Врач
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
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На текущие выходные общественный транспорт на маршруты не вышел. На такие меры власти пошли в целях снижения рисков распространения коронавируса. Из-за ситуации с COVID-19 в течение нескольких недель проезд в автобусах и троллейбусах Кишинева был бесплатным – кондукторы не работали. А сам транспорт ходил только в специально отведенные часы.

"С 4 мая работа троллейбусов и автобусов возобновится в привычном режиме на протяжении всего дня, с присутствием кондукторов и оплатой за проезд", - отметили в примэрии.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Всего в Молдове зарегистрированы 3 тысячи 980 случаев заболевания коронавирусом, подтвержденных в лабораториях. Выздоровели 1334 человека, скончались - 124.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (968)

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