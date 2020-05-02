Национальный инспекторат общественной безопасности усилил патрулирование улиц

Сотрудники правоохранительных органов в период коронавируса следят не только за соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции, но и за выполнением ПДД.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Национальный инспекторат общественной безопасности на выходные усилил патрулирование и мониторинг случаев пьянства за рулем. За прошедшие сутки в Кишиневе задержали двоих водителей, которые вели автомобили в состоянии довольного сильного алкогольного опьянения.

В первом случае около полудня на улице Алба-Юлия остановили автомобиль Hyundai, который хаотично передвигался по проезжей части в хаотичном порядке.

"За рулем находился 44-летний мужчина, от которого исходил специфический запах спиртного. Тест показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 1,23 миллиграмма на литр", - отметили в инспекторате.

В другом субботнем эпизоде на улице Петрикань остановили машину Opel, которая также передвигалась по дороге странным образом. Транспортным средством управлял 64-летний мужчина. Текст показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе - 0,34 миллиграмма на литр.

"Оба автовладельца остались без водительских прав и будут задокументированы в соответствии с действующим законодательством, а суд вынесет решение", - пояснили в ведомстве.

Национальный инспекторат общественной безопасности появился не так давно - в результате слияния Национального инспектората патрулирования и генерального управления общественной безопасности МВД.

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