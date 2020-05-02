Примар Кишинева обратился с предупреждением к жителям столицы

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Муниципальные службы продолжают устранять последствия прошедшего в Кишиневе накануне ливня. Об этом сообщил примар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан в субботу на своей странице в Facebook.

"Сегодня на каждой улице проводится работа по устранению последствий вчерашнего проливного дождя, который смыл несколько улиц и тротуаров, а некоторые ливневые стоки оказались затоплены. Работы начались вчера и продолжаются в настоящий момент", - написал Чебан.

По его словам, в пятницу уровень воды поднялся на некоторых участках дорог. Это, как пояснил примар, произошло из-за того, что "отвод дождевой воды в городе рассчитан на 15 литров/квадратный метр, но местами было 22-23 литра воды". Тем не менее, сообщил Чебан, все "ливневки" проверены и очищены.

"Места с высоким риском затопления обозначены и помечены, пожалуйста, избегайте эти зоны", - отметив примар, подкрепив, свой пост картой столицы.

Ранее Чебан отметил, что затопление улиц и ливневой канализации - это последствия еще одной инфраструктурной проблемы города, которая из года в год игнорировалась предыдущим руководством.

"В будущем мы намерены предпринять конкретные действия в этой области, чтобы избежать подобных ситуаций. Знаю, что такие проблемы не могут быть решены за один день, поэтому мы будем делать все постепенно, шаг за шагом", - отметил градоначальник.

Он обратил также внимание, что по данным Государственной гидрометеорологической службы, дожди пройдут и в субботу, но и в ближайшие дни.

"Прошу граждан быть осторожнее при выезде в город и не парковать свои машины под деревьями", - добавил примар.

Синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с грозой. Предупреждение действует до 22.00 субботы.

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