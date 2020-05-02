В "Молдовагаз" объявили о возобновлении работы части офисов компании

На первом этапе будут принимать только заявления, касающиеся учета потребления и пересмотра показаний счетчиков.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. С понедельника, 4 мая, персонал компании "Молдовагаз" постепенно возвращается к привычной работе.

"Сотрудники АО "Молдовагаз", трудившиеся удаленно или переведенные в условиях карантина на простой, с 4 мая возобновят работу в режиме полного рабочего дня со строгим соблюдением санитарных норм", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Частично возвращаются к обычному режиму и Центры по работе с потребителями, расположенные в Бельцах, Яловенах, Оргееве, Единцах, Флорештах, Комрате, Кагуле, Тараклии, Чимишлии и Унгенах.

"На первом этапебудут принимать только заявки по учету и пересмотру показаний счетчиков. Неделей ранее свою деятельность возобновил кишиневский Центр по работе с потребителями. Все сотрудники подразделений обеспечены индивидуальными средствами защиты, включая маски и одноразовые перчатки. При входе и в самих помещениях для потребителей установлены приборы для дезинфекции рук", - отметили в компании.

Посетителям центров, как подчеркнули в "Молдовагаз", рекомендуется строго соблюдать нормы санитарной дистанции не менее, чем в два метра, а также беспрекословно выполнять указания администраторов по поводу доступа в помещение.

"В то же время Центр по работе с потребителями города Штефан-Водэ, находящийся на карантине, свою деятельность пока не возобновляет. Это же относится к 24 районным центрам АО "Молдовагаз", в том числе в городах Резина, Теленешты, Сороки, Кантемир, Леова и других", - добавили в компании.

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