Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове превысило 4 тысячи

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. За сутки зарегистрированы 72 новых случая заражения COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.
"В субботу после обработки 371 теста зарегистрированы 72 новых случая инфекции коронавируса нового типа", - отметили в ведомстве.
"Из общего числа подтвержденных сегодня случаев в 13 речь идет о медицинских работниках: врачи - 2, медсестры - 6, вспомогательный персонал - 5", - отметили в Минздраве.
Таким образом, общее число инфицирования коронавирусом достигло в Республике Молдова 4052. Выздоровели тысяча 334 пациента, а скончались - 124.
Коронавирус в Молдове
В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.
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