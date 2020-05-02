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Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове превысило 4 тысячи

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (968)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200502/30105178/chislo-podtverzhdennykh-sluchaev-zarazheniya-covid-19-moldova-prevysilo-4-tysyachi.html

По официальным данным Минздрава, всего в стране выздоровели тысяча 334 пациента, а скончались - 124.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. За сутки зарегистрированы 72 новых случая заражения COVID-19. Такие данные приводит министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"В субботу после обработки 371 теста зарегистрированы 72 новых случая инфекции коронавируса нового типа", - отметили в ведомстве.

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В одном случае речь идет об "импорте" - из России. В остальных эпизодах передача вируса произошла на местном уровне. В Кишиневе зарегистрировали 22 заболевших, в Кагуле и Глодянах - по 7, Бельцах - 6, Дубоссарах - 5, Хынчештах и Оргееве - по 4, Единцах - 3, Басарабяске, Кантемире, Комрате, Фалештах, Флорештах, Окнице, Вулканештах - по 1, а в Приднестровском регионе - 7.

"Из общего числа подтвержденных сегодня случаев в 13 речь идет о медицинских работниках: врачи - 2, медсестры - 6, вспомогательный персонал - 5", - отметили в Минздраве.

Таким образом, общее число инфицирования коронавирусом достигло в Республике Молдова 4052. Выздоровели тысяча 334 пациента, а скончались - 124.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (968)

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