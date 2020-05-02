Молдавские ученые разработали два проекта защиты медиков от COVID-19

Отечественные исследователи откликнулись на непростую ситуацию, сложившуюся в секторе здравоохранения, и представили варианты "умного щита" для тех, кто в силу профессиональных обязанностей подвержен наибольшему риску инфицирования.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. В Молдове число заражений коронавирусом нового типа среди медицинских работников перешагнуло за тысячу. Пока большая часть жителей страны пребывает в самоизоляции, именно медики находятся на передовой в борьбе с инфекцией, и шансы заразиться самим у них довольно высоки. Отечественные люди науки откликнулись на непростую ситуацию, сложившуюся в секторе здравоохранения, и представили свои разработки, которые помогут сотрудникам медицинской системы защититься от COVID-19.

"Ученые Молдовы стараются помочь врачам тем, что в наших силах. Мы откликнулись на ситуацию, которая сложилась в республике. Мы думали об этом и с помощью врачей включились в проблему", - рассказал Sputnik директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Молдовы академик Анатолий Сидоренко.

Один из проектов, предложенный учеными, касается санации медперсонала. В основу метода взята идея, которая испытывалась в Ворниченской туберкулезной больнице для лечения пациентов облучением ультрафиолетом.

"В китайском Ухане врачи обеззараживались после смены с помощью облучения ультрафиолетом длиной волны 264 нанометра - это обеспечивают полупроводниковые светодиоды. Мы переналадили наш аппарат, используемый в Ворниченах и работающий на ртутной лампе, создав портативную модификацию, и сделали опытный образец с использованием светодиодов, дающих необходимое бактерицидное ультрафиолетовое излучение", - пояснил Сидоренко.

Процедура обработки ультрафиолетом занимает всего несколько минут, которых хватит для того, чтобы убить бактерии и вирусы, которые могли остаться на одежде медработников.

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© Sputnik / Анатолий Сидоренко.

"Знаем, что ультрафиолет эффективно подавляет инфекцию. Но еще нужно провести клинические испытания. Такие установки необходимо разместить хотя бы в РКБ, в инфекционной больнице Тома Чорбэ, где наибольшее число больных COVID-19, а затем поставить по одному аппарату в каждое медучреждение", - добавил специалист.

По его словам, сейчас после работы сотрудники сектора здравоохранения приходят домой и приносят вирус с собой, подвергая опасности себя и своих близких. "Действовать надо слаженно и быстро. Времени на раскачку нет", - сказал Сидоренко.

Над еще одной разработкой трудилась группа химиков-аналитиков Института. "Наши ученые разработали коллоидные растворы высокой активности с наночастицами 0-валентного железа и 0-валентного серебра. Если обычную текстильную маску обработать таким коллоидным раствором и прогреть, то маска приобретает свойства бактерицида", - сказал Сидоренко.

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Он обратил внимание, что обычную маску рекомендуют носить не дольше двух часов, так как далее она становится источником вторичного заражения. Чтобы врач или медсестра могли безопасно носить целую смену маску, ее надо сделать бактерицидной. Для этой цели и применяется раствор, при пульверизации которого на маску создается слой, который предотвращает прилипание вредных частиц.

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"Антиадгезинный слой отталкивает загрязнения, а наночастицы серебра и железа, обладающие бактерицидными свойствами, убивают микробы и вирусы, попавшие на маску", - пояснил ученый.

Эти две разработки представил 28 апреля на симпозиуме "Пандемия COVID-19: медицинская научная поддержка или что нам нужно знать о коронавирусе и пандемии SARS-CoV-2" академик Станислав Гроппа. Он также рассказал об актуальных направлениях в области изучения вирусных патологий.

Для реализации обеих разработок молдавских ученых нужны деньги и клинические испытания.

"Техническая сторона вопроса зависит от того, насколько быстро выделится финансирование, чтобы можно было закупить комплектующие и наладить выпуск опытной партии. Оба проекта достаточно незатратные", - отметил ученый.

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