Работа в условиях COVID-19: что движет девушкой-полицейским идти на риск

В ситуации эпидемии и объявленного в связи с этим чрезвычайного положения в стране, когда большинство граждан сидят по домам, полицейские всегда начеку – и не имеет значения, мужчины это или женщины.

КИШИНЕВ, 2 мая - Sputnik. Эта история о девушке, которая работает полицейским в одном из молдавских сел. Она не только исполнила свою детскую мечту, став сотрудником правоохранительных органов, но и продолжает с преданностью и любовью относиться к своей профессии. Алена Караман в свои 22 года - старший субофицер сектора полицейского участка №5 Инспектората полиции Оргеева.

В связи с коронавирусом молодая правоохранительница, как и другие ее коллеги, - в особом режиме. За исполнением своих служебные обязанностей мы ее и застали.

"Мне не страшно, потому что мы получили необходимое защитное снаряжение и достаточно проинформированы о распространении и заражении этим вирусом. Соблюдаем правила. Уверены, что все будет хорошо", - сказала Караман.

Она призывает людей строго придерживаться всех предписаний властей, чтобы не инфицироваться.

© Photo : Aliona Caraman Налаживая контакт с жителями.

Из разговора с молодой сотрудницей полиции становится понятным, что она воодушевлена и ушла в работу, как говорится, с головой. Девушка постоянно находится на связи с жителями населенного пункта, в котором работает.

Как рассказала собеседница, она не выходец из династии полицейских, ее родители – простые люди, которые занимаются сельским хозяйством. "Еще с детства у меня была особая любовь к полицейской форме. В то же время я всегда с энтузиазмом относилась к обязанностям и таланту сотрудников полиции по урегулированию конфликтов в обществе, в котором они живут. Отсюда и желание стать полицейским", - пояснила Караман.

Свою детскую мечту она решила реализовать – получила необходимое образование и стала искать работу. "Заходила на онлайн-страницу Инспектората полиции Оргеева, чтобы не пропустить вакансию. Там и нашла работу в одном из сел. Согласилась", - поделилась собеседница.

Ее не пугало, что она будет работать в маленькой местности с сокращающейся из года в год численностью населения. Более того, девушка была рада, что сможет помочь людям, защищая и информируя их.

Под ее опекой находится село Клишова Оргеевского района. Алена рассказала, что она успешно справляется с повседневными проблемами и нуждами жителей этого населенного пункта. По необходимости ей оказывают помощь ее коллеги, а она, в свою очередь, - им в решении возникающих вопросов и сохранении порядка и спокойствия в других селах.

На вопрос о том, какие наиболее серьезные проблемы, которые нужно решать на периферии, девушка ответила, что, несмотря на эру инноваций и высоких технологий, именно недостаточное информирование остается одним из самых слабых звеньев в небольших населенных пунктах.

"Кроме того есть и более серьезные проблемы, такие как чрезмерное употребление алкоголя, которое, как следствие, приводит к цепи других - насилию, агрессии, воровству и прочему", - отметила девушка-полицейский.

© Photo : Aliona Caraman Форма ей и по душе, и к лицу.

Но, работая в органах правопорядка, Алена пытается устранить эти пробелы и дурные наклонности в сообществе, на страже которого она стоит.

Собеседница поделилась своим мнением о том, есть ли отличия между женщиной-полицейским и мужчиной-полицейским.

"Нет никакой дискриминации по половому признаку или какому-то другому. Мы просто сотрудники полиции, которые, нося погоны, должны проявлять гордость и достоинство. И женщины - полицейские, и мужчины. У нас такие же права и ответственность в ежедневной работе. Интересы общества для нас превыше собственных", - призналась девушка.

По ее словам, однажды выбрав эту профессию, она осознает, что в какие-то моменты ей придется отказаться от себя, забыть о том факте, что она женщина, и поставить свою работу на первое место.

"Что касается каблуков, я не скучаю по ним, потому что даже до зачисления на службу носила их редко", - утверждает женщина-полицейский.

Впрочем, она научилась комбинировать эти две ипостаси – женщины и провоохранителя. По ее словам, ей также удалось научиться разграничивать работу и дом, хотя поначалу все было сложно.

"Моя работа означает взаимодействие со многими людьми, в том числе далекими от идеала. Сначала я не могла отделаться от служебных забот даже дома, заставляла нервничать родителей. Они поняли меня и проявили терпение, пока я не поняла, что работа, нервы, плохое настроение, высокий тон должны быть оставлены за порогом. Я хотела бы, чтобы мои родители гордились мной, и я надеюсь, что у меня все получится", - сказала героиня нашего материала.

И есть кто спросит Алену Караман, уйдет ли она из полиции, то ответ будет простой – "Никогда".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova