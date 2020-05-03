Стюардесса чартерного рейса: атмосфера во время полетов напряженная

Экипажи самолетов, выполняющих чартерные рейсы, сменили свою униформу на специальные комбинезоны, защищающие их от COVID-19. Те, кто помогает доставлять людей на родину, как и врачи, находятся на передней линии борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Уехавшие из Молдовы на заработки за границу оказались в ситуации, когда у них нет выбора, и были вынуждены вернуться домой из-за распространяющейся по миру пандемии коронавируса.

Власти организовали чартерные рейсы для граждан, чтобы они могли вернуться в страну. Именно поэтому зачастую экипажи самолетов, которые доставляют молдаван домой, также находятся на передней линии защиты граждан от опасной инфекции.

Как рассказала стюардесса корреспонденту Sputnik Молдова, всё изменилось, развернувшись на 180 градусов. Рабочий день у экипажей начинается не так, как раньше.

"Мы забыли, каково это - носить форму и с улыбкой подниматься на борт самолета. Атмосфера во время полета напряженная. Многие из тех, кто возвращаются домой, еще в дороге. У них больше нет работы, и единственное решение для них - вернуться на родину", - с волнением пояснила собеседница.

© Sputnik / Doina Chiorescu Экипировка летного состава на время пандемии.

Рабочий день экипажа самолета начинается с облачения в защитную одежду: перчатки, защитные очки, маски и костюм для защиты от COVID-19. В ней они становятся похожи больше на врачей скорой помощи.

В полной защитной экипировке с ног до головы они отправляются в пункт назначения, откуда забирают и доставляют домой граждан Молдовы. Чтобы максимально исключить контакты с пассажирами, авиакомпании больше не предлагают клиентам во время полета еду - только воду.

Как рассказала стюардесса, она никогда бы не подумала, что ей придется работать в таких условиях, но она понимает, насколько важен ее вклад и вклад ее коллег для тех, кому необходимо вернуться домой.

По словам стюардессы, она не боится, потому что чувствует себя защищенной во время полета. В защитном костюме очень тепло, и носить его стало привычным делом.

© Sputnik / Doina Chiorescu Чартерный рейс.

Тем гражданам, которые намереваются вернуться в страну в течение периода действующих ограничений по воздушному сообщению, должны зарегистрироваться в списке желающих вернуться домой в посольстве и консульстве Республики Молдова в той стране, где они находятся. Затем представители дипмиссии с ними связываются, если на самолете есть места.

Цена билета варьируется от 160 до 320 евро.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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