17:55 03 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Самолет.

Стюардесса чартерного рейса: атмосфера во время полетов напряженная

© Sputnik / Alexey Malgavko
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (976)
19300
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200503/30040346/styuardessa-charternogo-reysa-atmosfera-vo-vremya-poletov-napryazhennaya.html

Экипажи самолетов, выполняющих чартерные рейсы, сменили свою униформу на специальные комбинезоны, защищающие их от COVID-19. Те, кто помогает доставлять людей на родину, как и врачи, находятся на передней линии борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 3 мая – Sputnik. Уехавшие из Молдовы на заработки за границу оказались в ситуации, когда у них нет выбора, и были вынуждены вернуться домой из-за распространяющейся по миру пандемии коронавируса.

Власти организовали чартерные рейсы для граждан, чтобы они могли вернуться в страну. Именно поэтому зачастую экипажи самолетов, которые доставляют молдаван домой, также находятся на передней линии защиты граждан от опасной инфекции.

Как рассказала стюардесса корреспонденту Sputnik Молдова, всё изменилось, развернувшись на 180 градусов. Рабочий день у экипажей начинается не так, как раньше.

"Мы забыли, каково это - носить форму и с улыбкой подниматься на борт самолета. Атмосфера во время полета напряженная. Многие из тех, кто возвращаются домой, еще в дороге. У них больше нет работы, и единственное решение для них - вернуться на родину", - с волнением пояснила собеседница.
Zboruri charter pe timp de pandemie
© Sputnik / Doina Chiorescu
Экипировка летного состава на время пандемии.

Рабочий день экипажа самолета начинается с облачения в защитную одежду: перчатки, защитные очки, маски и костюм для защиты от COVID-19. В ней они становятся похожи больше на врачей скорой помощи.

В полной защитной экипировке с ног до головы они отправляются в пункт назначения, откуда забирают и доставляют домой граждан Молдовы. Чтобы максимально исключить контакты с пассажирами, авиакомпании больше не предлагают клиентам во время полета еду - только воду.

Международный аэропорт Кишинева.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Комиссия по ЧС утвердила новый график чартеров до 17 мая

Как рассказала стюардесса, она никогда бы не подумала, что ей придется работать в таких условиях, но она понимает, насколько важен ее вклад и вклад ее коллег для тех, кому необходимо вернуться домой.

По словам стюардессы, она не боится, потому что чувствует себя защищенной во время полета. В защитном костюме очень тепло, и носить его стало привычным делом.

Zboruri charter pe timp de pandemie
© Sputnik / Doina Chiorescu
Чартерный рейс.

Тем гражданам, которые намереваются вернуться в страну в течение периода действующих ограничений по воздушному сообщению, должны зарегистрироваться в списке желающих вернуться домой в посольстве и консульстве Республики Молдова в той стране, где они находятся. Затем представители дипмиссии с ними связываются, если на самолете есть места. 

Цена билета варьируется от 160 до 320 евро.

 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (976)

По теме

Путь домой: полторы тысячи граждан Молдовы вернулись на родину
Глава МИДЕИ рассказал о том, как граждан Молдовы возвращают домой


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Monumetele eroilor
В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
Фотограф уединился на Байкале в период пандемии
Изоляция в джипе: россиянин укрылся от коронавируса на Байкале — видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться