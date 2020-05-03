Премьер поздравил жителей Молдовы со Всемирным днем свободы печати

Каждый год для Дня свободы печати выбирается особая тема. В 2020 году это "Журналистика без страха и предвзятости".

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику поздравил журналистов Молдовы и всех жителей страны со Всемирным днем свободы печати.

Сейчас доступ к информации шире, чем когда-либо, отметил глава правительства, подчеркнув, что ценит труд журналистов, которые честно трудятся, информируя людей о происходящем. Это сложная работа, учитывая, что "мы живем во времена, когда производство новостей все больше стремится к созданию сенсационных историй, и все меньше обращается к правде и актуальности".

Всемирный день свободы печати ежегодно отмечается был 3 мая начиная с 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Праздник приурочен к дате принятия Виндхукской Декларации, принятой на международном семинаре по развитию независимой африканской прессы.

В этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечить свободу печати и ее демократический характер.

Каждый год для Дня свободы печати выбирается особая тема. В 2020 году это "Журналистика без страха и предвзятости". Основные направления кампании: безопасность женщин и мужчин журналистов и работников СМИ; независимая и профессиональная журналистика, свободная от политического и коммерческого влияния; гендерное равенство в СМИ.

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