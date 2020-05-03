За сутки в Молдову прибыли чартеры из Ирландии, Белоруссии и Италии

В целом границы страны за последние 24 часа пересекли более двух с половиной тысяч человек, у одного выявлена высокая температура.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Более двух с половиной тысяч человек пересекли границы страны за минувшие сутки, из которых на въезде в Молдову — 1665 человек. Об этом сообщила Пограничная полиция.

Воздушным путем в Молдову прибыли 404 человека на трех чартерных рейсах - из Ирландии, Белоруссии и Италии.

Все пересекающие границу прошли эпидемиологический контроль. Въезжающие в страну заполнили эпидемиологические анкеты и подписали обязательство приобрести медицинскую страховку.

При пограничном контроле был выявлен пассажир с высокой температурой. Он был госпитализирован экстренной службой 112 для проведения тестов на присутствие коронавирусной инфекции.

В субботу Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило, что в аэропорт Кишинева прибыли 144 молдавских гражданина из Германии и 179 граждан Молдовы из Италии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova