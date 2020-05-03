COVID-19: Минздрав опубликовал обновленные данные по Молдове

Количество пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц, выросло до тысячи 382 человек.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. К утру воскресенья в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 52 случая заболевания коронавирусом нового типа, из которых 475 - в Приднестровье. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа в центре COVID-19 были госпитализированы 48 пациентов с подозрением на COVID-19.

Состояние здоровья инфицированных: 260 - в тяжелом состоянии (из них 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 481 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день подтверждено 1017 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 250 врачей, 367 медсестер, 58 фельдшеров, 1 парамедик, 15 фармацевтов, 326 сотрудников вспомогательного персонала.

Из больниц были выписаны 48 пациентов, общее число выздоровевших достигло тысячи 382 человек.

В то же время в Молдове зарегистрировано 124 случая гибели людей от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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