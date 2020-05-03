Ион Чебан опубликовал видеоотчет о работе примэрии Кишинева за неделю

Городские власти сосредоточились на проблемах эффективности системы здравоохранения в столице и на продолжении инфраструктурных работ.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан выступил с отчетом о работе, проделанной примэрией столицы за неделю. Градоначальник опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал о том, чем занималось муниципальное руководство и о новых документах, опубликованных на официальном сайте chisinau.md.

По словам примара, на минувшей неделе городские власти сосредоточились на проблемах эффективности системы здравоохранения в столице, а также на продолжении инфраструктурных работ по ремонту улиц, тротуаров, ландшафтных парков и зеленых зон.

Продолжаются работы на грязевых платформах городских очистных сооружений.

Также примэрия разворачивает кампанию по борьбе с амброзией на территории Кишинева - одним из самых опасных растительных аллергенов.

Вместе с тем, на сайте примэрии был опубликован ряд новых документов, среди которых и Концепция ведения уличной торговли на территории Кишинева.

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