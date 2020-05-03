НАОЗ предупреждает: в Молдове начался "сезон клещей"

Большинство заразившихся болезнью Лайма систематически совершали пешие прогулки в парках или выезжали на дачу или пикник в пригороды.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Наступил сезон, когда активизируются клещи, их количество значительно увеличивается в апреле-июле, предупреждает Национальное агентство общественного здоровья.

По данным агентства, в Молдове год от года растет число заразившихся болезнью Лайма (боррелиозом), которую переносят иксодовые клещи.

За последнее десятилетие было зарегистрировано более 1600 случаев заболевания (в 2018 году - 197 случаев, а в 2019 году - 211).

Большинство инфицированных проживают в Кишиневе, Оргееве и Страшенах.

Как защититься от укуса клещей

Существует ряд рекомендаций, которые могут обезопасить любителя пеших прогулок от укусов паразитов. Специалисты советуют носить головной убор, находясь в лесу, кофту или рубашку заправлять внутрь брюк, носить одежду, закрывающую большую часть тела, после прогулки осмотреть себя на наличие клещей, принять душ сразу же после прихода домой, использовать репелленты (спрей или крем) для отпугивания любых видов насекомых, приобрести которые можно в любой аптеке.

Если вы обнаружили на теле клеща, не стоит прибегать к распространенным народным методам - поливать его растительным маслом, обвязывать ниткой в надежде, что паразит выйдет сам, выкручивать насекомое. Необходимо срочно обратиться к врачу.

© Sputnik / Защита от лесного клеща

Чем быстрее человек обратится к специалисту, тем меньше вероятность подхватить одну из болезней, которую переносит кровососущий паразит. В случае позднего обнаружения клеща (более 72 часов), как правило, доктор назначает профилактический курс антибиотиков - 3-5 дней.

В случае появления раздражения на коже (мигрирующая эритема) следует обратиться к инфекционисту, который назначит длительный курс антибиотиков (от 2 недель до 2 месяцев) во избежание развития осложнений.

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