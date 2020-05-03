Минздрав опубликовал макеты наклеек с призывом держать социальную дистанцию

В министерстве здравоохранения учли, что не каждый экономический агент в состоянии заказать наклейки для разметки безопасного расстояния в период карантина.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В период карантина, когда большинство полиграфических предприятий закрыто, Минздрав решил помочь предпринимателям, которые не в состоянии самостоятельно заказать макеты наклеек с призывом соблюдать социальную дистанцию.

Такие наклейки закрепляются на полу в магазинах и местах потенциального скопления граждан. Разметка помогает посетителям соблюдать безопасное расстояние - не менее одного метра между двумя людьми.

Макеты можно скачать в качестве, пригодном для обработки на предприятиях по изготовлению полиграфической продукции.

Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Молдове была разрешена работа части коммерческих предприятий и магазинов, торгующих непродовольственными товарами.

Кроме того, с 27 апреля разрешено находится в парках с некоторыми ограничениями: соблюдение социальной дистанции и нахождение в группах, не более трех человек.

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