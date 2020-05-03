Молдову затопило: спасатели выехали в села — откачивать воду после ливней

После прошедших грозовых дождей подтоплению подверглись сразу несколько сел в разных районах страны — у спасателей прибавилось работы.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnuk. Длительный период засухи сменился несколькими днями проливных дождей, которые нанесли серьезный ущерб многим населенным пунктам в Молдове. Так, в селе Мирное Тараклийского района от дождя с градом пострадали два гектара садов.

На трассе Бельцы-Сэрэтень из-за обильных осадков была разрушена часть дороги. Поврежден мост на участке трассы Р-14 возле села Бэнешть Теленештского района.

Над восстановлением разрушенных объектов на месте работают специалисты по ремонту дорожной инфраструктуры.

Вмешательство спасателей понадобилось в селе Вадул-луй-Исак Кагульского района. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям откачали воду из жилых домов в двух хозяйствах.

На территориях работают комиссии по чрезвычайным ситуациям для оценки нанесенного ущерба.

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