17:55 03 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.90
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.66
Поиск
Спасатели откачивают воду, архивное фото

Молдову затопило: спасатели выехали в села — откачивать воду после ливней

© Facebook / Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI
Общество
Получить короткую ссылку
38210
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200503/30111500/moldovu-zatopilo-spasateli-vyekhali-v-sela-otkachivat-vodu-posle-livney.html

После прошедших грозовых дождей подтоплению подверглись сразу несколько сел в разных районах страны — у спасателей прибавилось работы.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnuk. Длительный период засухи сменился несколькими днями проливных дождей, которые нанесли серьезный ущерб многим населенным пунктам в Молдове. Так, в селе Мирное Тараклийского района от дождя с градом пострадали два гектара садов.

На трассе Бельцы-Сэрэтень из-за обильных осадков была разрушена часть дороги. Поврежден мост на участке трассы Р-14 возле села Бэнешть Теленештского района.

Над восстановлением разрушенных объектов на месте работают специалисты по ремонту дорожной инфраструктуры.

Вмешательство спасателей понадобилось в селе Вадул-луй-Исак Кагульского района. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям откачали воду из жилых домов в двух хозяйствах.

На территориях работают комиссии по чрезвычайным ситуациям для оценки нанесенного ущерба.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Трагедия в Хынчештском районе — в пруду близ села утонул мужчина
Десятки гектаров земли в огне: спасатели ликвидировали свыше 30 пожаров
Теги:
дожди


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Monumetele eroilor
В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
Фотограф уединился на Байкале в период пандемии
Изоляция в джипе: россиянин укрылся от коронавируса на Байкале — видео
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться