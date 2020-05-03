Пациентка-рецидивистка: женщина с COVID-19 сбежала из двух разных больниц

Полиции удалось разыскать инфицированную коронавирусом женщину, самовольно покинувшую клинику, но она тут же сбежала снова.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Полиции удалось разыскать больную COVID-19 женщину, которая 30 апреля скрылась из кишиневской больницы "Архангел Михаил". Ее доставили в местную районную больницу, но как только полиция уехала, больная тут же повторила побег. Об этом заявил Генеральный инспекторат полиции.

По сообщению правоохранителей, инфицированную женщину, 34-летнюю уроженку города Рыбница, удалось обнаружить 3 мая, в 4.30 утра в селе Хинкэуць Единецкого района, в доме 66-летнего местного жителя.

Женщину доставили в районную больницу города Единец. Однако как только полиция покинула медучреждение, пациентка воспользовалась невнимательностью персонала и снова сбежала.

После повторных поисков, через два часа, беглая пациентка была обнаружена в городе Единец. Женщина была возвращена в больницу, к ней приставлена постоянная охрана из сотрудников полиции.

Представители центра общественного здоровья в Единец были информированы о людях, которые вступали в контакт с инфицированной. Профилактические меры были проведены также и в магазине, который посетила сбежавшая после того, как покинула больницу.

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