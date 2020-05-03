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Медицинский работник

Минздрав: в Молдове выявлено 69 новых случаев COVID-19

© AP Photo / Manu Fernandez
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (976)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200503/30112667/minzdrav-v-moldove-vyyavleno-69-novykh-sluchaev-covid-19.html

По официальным данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, здрава, всего в стране выздоровели тысяча 382 пациента, а скончались - 125.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Еще 69 случаев заражения коронавирусом нового типа были подтверждены сегодня после обработки 368 образцов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Медицинский персонал инфекционной больницы Норк
© Sputnik / Asatur Yesayants
Власти назвали число заразившихся коронавирусом нового типа врачей

Среди них — один случай "импорта" инфекции из России, и 68 - локальной передачи. 

Распределение случаев COVID-19 по административным территориям: Кишинев - 26, Каушаны - 6, Дубоссары - 6, Дондюшаны - 4, Яловены - 4, Чадыр-Лунга - 2, Комрат - 2, Бельцы - 1, Криуляны - 1, Оргеев - 1 , Сынджерей-1, Штефан-Водэ -1. В то же время сегодня в Приднестровье были подтверждены еще 14 случаев заражения.

Таким образом, в общем по Молдове выявлен 4 тысячи 121 инфицированный.

Из общего числа новых случаев девять - у медицинских работников: один врач, две медсестры, один фармацевт и пять сотрудников из вспомогательного персонала.

Минздрав также сообщил о новой смерти, вызванной COVID-19. В больнице имени Тома Чорбэ скончалась 80-летняя женщина из Кишинева, госпитализированная 29 апреля. Сопутствующие заболевания: диабет, дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность.

В общей сложности тысяча 382 человека прошли лечение и 125 умерли из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (976)

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Теги:
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