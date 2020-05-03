Минздрав огласил правила для возобновляющих работу бюджетных организаций

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список правил, которые призваны обезопасить работников бюджетных организаций от инфицирования коронавирусом.
Таблица с требованиями к сотрудникам бюджетной сферы была опубликована на официальной странице Минздрава в Facebook.
Среди перечисленных требований - необходимость соблюдать график работы с 7.30 до 18.00, чтобы минимизировать количество контактов, в которые сотрудники вступают на рабочем месте.
Минздрав рекомендует руководителям предприятий пересмотреть методы организации служебной деятельности с тем, чтобы оставить на удаленной работе как можно большее число людей.
Кроме того, необходимо обеспечить ежедневный мониторинг среди сотрудников с целью выявления симптомов COVID-19.
В число требований также вошла необходимость разместить рабочие места на дистанции не менее одного метра друг от друга.
Бюджетные предприятия обязаны обеспечить служащих предметами гигиены, а также провести инструктаж выходящих на работу сотрудников.
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