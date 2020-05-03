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Министерство здравоохранения

Минздрав огласил правила для возобновляющих работу бюджетных организаций

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200503/30113517/minzdrav-oglasil-spisok-trebovaniy-dlya-vykhodyaschikh-na-rabotu-byudzhetnikov.html

Начиная с 4 мая возобновляется работа учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета, однако их сотрудники будут обязаны соблюдать ряд требований, связанных с обеспечением безопасности.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список правил, которые призваны обезопасить работников бюджетных организаций от инфицирования коронавирусом.

Город Кишинев в период карантина.
© Photo : Miroslav Rotari.
С 4 мая в Кишиневе вступает в силу новое правило: его соблюдение обязательно

Таблица с требованиями к сотрудникам бюджетной сферы была опубликована на официальной странице Минздрава в Facebook.

Среди перечисленных требований - необходимость соблюдать график работы с 7.30 до 18.00, чтобы минимизировать количество контактов, в которые сотрудники вступают на рабочем месте.

Минздрав рекомендует руководителям предприятий пересмотреть методы организации служебной деятельности с тем, чтобы оставить на удаленной работе как можно большее число людей.

Кроме того, необходимо обеспечить ежедневный мониторинг среди сотрудников с целью выявления симптомов COVID-19.

В число требований также вошла необходимость разместить рабочие места на дистанции не менее одного метра друг от друга.

Бюджетные предприятия обязаны обеспечить служащих предметами гигиены, а также провести инструктаж выходящих на работу сотрудников.

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Теги:
коронавирус


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