Минздрав огласил правила для возобновляющих работу бюджетных организаций

Начиная с 4 мая возобновляется работа учреждений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета, однако их сотрудники будут обязаны соблюдать ряд требований, связанных с обеспечением безопасности.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало список правил, которые призваны обезопасить работников бюджетных организаций от инфицирования коронавирусом.

Таблица с требованиями к сотрудникам бюджетной сферы была опубликована на официальной странице Минздрава в Facebook.

Среди перечисленных требований - необходимость соблюдать график работы с 7.30 до 18.00, чтобы минимизировать количество контактов, в которые сотрудники вступают на рабочем месте.

Минздрав рекомендует руководителям предприятий пересмотреть методы организации служебной деятельности с тем, чтобы оставить на удаленной работе как можно большее число людей.

Кроме того, необходимо обеспечить ежедневный мониторинг среди сотрудников с целью выявления симптомов COVID-19.

В число требований также вошла необходимость разместить рабочие места на дистанции не менее одного метра друг от друга.

Бюджетные предприятия обязаны обеспечить служащих предметами гигиены, а также провести инструктаж выходящих на работу сотрудников.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova