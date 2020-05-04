Юрист объяснил, сколько может длиться "технический простой" на предприятии

Что предполагает технический простой, возможно ли сотрудникам в такой ситуации получить компенсацию и насколько такие работники защищены государством, рассказал юрист.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Ситуация с COVID-19 сказалась на всех гражданах вне зависимости от возраста, места работы или социального статуса. В период действия чрезвычайного положения в стране мы все чаще слышим о техническом простое, но что это значит, и как может сказаться на сотрудниках, не все знают до конца.

Как рассказал в эфире радио Sputnik Молдова адвокат Андрей Баш, технический простой предусмотрен в Трудовом кодексе и означает приостановление активности компании работодателя.

Власти Молдовы рассматривают возможность повышения зарплат в медсекторе>>>

То есть сотрудники, отправленные в технический простой, сталкиваются с приостановленным контрактом на определенное время, но более четырех месяцев это длиться не может.

"Когда компания, на которую работают сотрудники, временно не может продолжать свою активность, она объявляет технический простой. Работодатель вправе это сделать, но такие меры могут длиться не более четырех месяцев", - пояснил Баш.

Такое положение в компании может быть двух видов: по согласию сотрудников или без их согласия.

В помощь бизнесу: в Молдове выпущен гид для сельхозпроизводителей>>>

"В случае согласия работника, по статье 77 Трудового кодекса, в период простоя не выплачиваются компенсации. Если же работодатель отправил сотрудника в технический простой без его согласия, то он обязан выплатить за этот период 50% зарплаты", - уточнил юрист.

Напомним, 1 апреля правительство приняло ряд мер для поддержки экономических агентов, чтобы они могли сохранить своим сотрудникам рабочее место посредством технического простоя.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova