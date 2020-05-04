11:08 04 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD17.95
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.67
Поиск
Ион Кику

Кику: власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (978)
364 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30115393/chicu-vlasti-ne-namereny-prodlevat-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya.html

Премьер Ион Кику после еженедельного заседания с президентом и председателем парламента выступил с уточнениями о выходе на работу бюджетников и о режиме чрезвычайного положения в стране.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. С понедельника бюджетники возвращаются к работе, но в особенном режиме. Работодатели могут вызывать некоторых сотрудников, но другие остаются трудиться дистанционно.

Permis de conducere
© Sputnik / Miroslav Rotari
Премьер заявил о смягчении режима ЧП для ряда учреждений и предприятий

Такое заявление сделал премьер-министр Ион Кику после еженедельного рабочего заседания с президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Как подчеркнул премьер, всем бюджетникам будет выплачена зарплата за апрель.

Комиссия по ЧП: бюджетники останутся дома, магазины откроются с понедельника>>>

"Обсуждали ситуацию с коронавирусом. Уже 15 мая заканчивается режим чрезвычайного положения в стране. У нас нет намерения продлевать этот режим. После мы все вместе вернемся к обычной работе", - пояснил Кику.

© Sputnik / Ilya Pitalev
Врач назвал самый первый симптом коронавируса
Он отметил, что многие страны продолжают находится в режиме чрезвычайного положения, но делают определенные послабления.

"Эксперты говорят, что возможна вторая волна пандемии в стране. Поэтому нам важно соблюдать все правила безопасности и профилактики COVID-19. Если будет новая вспышка, то властям придется вновь вводить серьезные меры", - уточнил глава кабмина.

По словам Кику, на данный момент смертность инфицированных коронавирусом в Молдове составляет 3%, в Румынии 5,7%, а по всему миру 7%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (978)

По теме

Додон: после 15 мая в Молдове могут возобновить регулярное авиасообщение
Додон провел встречу с представителями сектора HoReCa
Додон рассказал о ситуации с COVID-19 в Молдове, поддержке бизнеса и бюджете


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Monumetele eroilor
В каком состоянии памятники героям Великой Отечественной войны в Молдове
Солдата спасло от расстрела письмо жены — история от Светланы Назаренко
Солистка "Города 312" рассказала, что спасло ее деда от расстрела во время войны
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться