Кику: власти не намерены продлевать режим чрезвычайного положения

Премьер Ион Кику после еженедельного заседания с президентом и председателем парламента выступил с уточнениями о выходе на работу бюджетников и о режиме чрезвычайного положения в стране.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. С понедельника бюджетники возвращаются к работе, но в особенном режиме. Работодатели могут вызывать некоторых сотрудников, но другие остаются трудиться дистанционно.

Такое заявление сделал премьер-министр Ион Кику после еженедельного рабочего заседания с президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Как подчеркнул премьер, всем бюджетникам будет выплачена зарплата за апрель.

Комиссия по ЧП: бюджетники останутся дома, магазины откроются с понедельника>>>

"Обсуждали ситуацию с коронавирусом. Уже 15 мая заканчивается режим чрезвычайного положения в стране. У нас нет намерения продлевать этот режим. После мы все вместе вернемся к обычной работе", - пояснил Кику.

Он отметил, что многие страны продолжают находится в режиме чрезвычайного положения, но делают определенные послабления.

"Эксперты говорят, что возможна вторая волна пандемии в стране. Поэтому нам важно соблюдать все правила безопасности и профилактики COVID-19. Если будет новая вспышка, то властям придется вновь вводить серьезные меры", - уточнил глава кабмина.

По словам Кику, на данный момент смертность инфицированных коронавирусом в Молдове составляет 3%, в Румынии 5,7%, а по всему миру 7%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova