COVID-19 в Молдове: обновленные данные Минздрава

Количество пациентов, которые выздоровели и были выписаны из больниц, выросло до тысячи 423 человек.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. К утру понедельника в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 121 случай инфицирования коронавирусом нового типа, в том числе 489 - в Приднестровье. Таковы обновленные данные министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

За последние 24 часа в центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 60 пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.

В целом из общего числа находящихся в больницах страны пациентов у 252 человек тяжелое состояние (из них 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), у 539 - средней степени тяжести, у остальных госпитализированных - удовлетворительное состояние.

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На сегодняшний день подтверждено тысяча 25 случаев заражения COVID-19 среди работников системы здравоохранения, в том числе: 250 врачей, 370 медсестер, 58 фельдшеров, 1 парамедик, 16 фармацевтов, 330 сотрудников вспомогательного персонала.

"Из больниц за сутки выписан 41 пациент, из них 20 из Приднестровья. Общее число выздоровевших достигло тысячи 423 человек", - отметили в Минздраве.

В то же время в Молдове зарегистрировано 128 летальных исходов граждан, у которых ранее диагностировали наличие коронавирусной инфекции.

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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