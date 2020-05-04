Курсирование общественного транспорта в Кишиневе: ограничения и меры защиты

Руководители управлений столичной примэрии обсудили, как будет ходить общественный транспорт после возвращения бюджетников и ряда предприятий к работе в особом режиме.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. На очередном еженедельном онлайн-заседании служб примэрии (мэрии) столичный градоначальник Ион Чебан объявил, что троллейбусы и автобусы возобновляют работу по обычному графику с оплатой проезда, но с соблюдением защитных и ограничительных мер.

В свою очередь, исполняющий обязанности начальника главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач сообщил, какие меры принимаются для защиты от распространения COVID-19 и сколько пассажиров можно одновременно перевозить в троллейбусах и автобусах.

"Сегодня на работу вышли кондукторы, оснащенные визорами, масками и перчатками, дезинфицирующими средствами и спецодеждой, а проезд стал платным. На маршруты вышли 321 троллейбус, 104 автобуса и несколько микроавтобусов. Все оснащены дезинфицирующим средством. После каждого рейса транспорт дезинфицируют на конечной остановке", - уточнил чиновник.

Также Копач подчеркнул, что пассажиров информируют о введенных ограничениях по количеству человек в каждой транспортной единице.

"Стандартные троллейбусы и автобусы могут перевозить 35 человек, сдвоенные - 50 человек", - заявил Копач.

В то же время было отмечено, что многим людям трудно добраться до работы, так как не хватает транспортных единиц, учитывая что микроавтобусы приостановили работу в столице, за исключением маршрута 169.

"Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, перевозить пассажиров в микроавтобусах можно только сидя, а водители транспортных средств не должны входить в группу риска по возрасту. Однако большинство водителей микроавтобусов старше 60 лет", - констатировал Копач.

Ранее администраторы маршрутных такси объявили, что приостанавливают свою деятельность на неопределенный срок из-за финансовых потерь.

С понедельника, 4 мая, согласно решению, принятому Комиссией по чрезвычайным ситуациям столицы, все пассажиры общественного транспорта обязаны быть в защитных масках.

"Для снижения эпидемиологического риска передачи инфекции COVID-19, начиная с 4 мая, в общественном транспорте Кишинева становится обязательной защита лица (носа и горла) маской, в том числе самодельной, из защитных материалов одноразового пользования, шарфом, платком и каким-либо другим предметом одежды", - сказано в сообщении примэрии.

В ведомстве напомнили, что несоблюдение мер, установленных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, представляет опасность для общественного здоровья и может послужить основанием для привлечения к ответственности - уголовной или административной.

Коронавирус в Молдове

В республике до 15 мая введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. По последним данным, всего в Молдове лабораторно подтверждены 4 тысячи 121 случай инфицирования коронавирусом. Выздоровели тысяча 423 человека, скончались - 128.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

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