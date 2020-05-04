Новое предупреждение синоптиков: какие сюрпризы ждут жителей страны

В стране действуют два предупреждения: одно - метеорологическое на один день, а второе - гидрологическое до 8 мая.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в понедельник до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. Это предупреждение неоднократно продлевалось и действует до 8 мая.

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