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Вид на Кишинев с высоты птичьего полета

Новое предупреждение синоптиков: какие сюрпризы ждут жителей страны

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1118)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30116767/novoe-preduprezhdenie-sinoptikov-kakie-pogodnye-syurprizy-zhdut-zhiteley-strany.html

В стране действуют два предупреждения: одно - метеорологическое на один день, а второе - гидрологическое до 8 мая.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в понедельник до 23.00.

"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Последствия ливня.
© Sputnik / Виталий Аньков
Примар Кишинева обратился с предупреждением к жителям столицы
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны, ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут представлять угрозу отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. Это предупреждение неоднократно продлевалось и действует до 8 мая.

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Тема:
Погода в Молдове (1118)

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