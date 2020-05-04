Новое предупреждение синоптиков: какие сюрпризы ждут жителей страны

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеорологической опасности на всей территории республики в связи с неустойчивым характером погоды. Предупреждение действует в понедельник до 23.00.
"В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и усиление шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сказано в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.
Главный Ботанический сад: под жестким карантином и после его смягчения - фото>>>
Вместе с тем в Молдове продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности. Это предупреждение неоднократно продлевалось и действует до 8 мая.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>