Таможня перечислила в бюджет с начала года более шести миллиардов леев

Только в апреле доходы государственного бюджета от таможенных сборов составили более 1,2 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. За первые четыре месяца 2020 года Таможенная служба перечислила в государственный бюджет 6,6 миллиарда леев. Таким образом, зафиксирован рост на 78 миллионов леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В апреле Таможенной службой была инкассирована сумма в размере 1 миллиарда 285 миллионов леев, сообщает ведомство. За месяц на границах Молдовы было оформлено более 33 тысяч таможенных деклараций.

Кроме того, было выявлено 127 нарушений таможенного законодательства. Большинство нарушений касаются превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами, нарушения условий транзита или подачи таможенной декларации, недекларирования или недостоверного декларирования товаров.

В апреле поток транспортных средств значительно сократился, составив немногим более 44 пересечений границы, отмечает Таможенная служба. Самыми загруженными таможенными постами в апреле стали Леушены и Тудора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova