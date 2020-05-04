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Таможня

Таможня перечислила в бюджет с начала года более шести миллиардов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200504/30117147/tamozhnya-perechislila-v-byudzhet-s-nachala-goda-bolee-shesti-milliardov-leev.html

Только в апреле доходы государственного бюджета от таможенных сборов составили более 1,2 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. За первые четыре месяца 2020 года Таможенная служба перечислила в государственный бюджет 6,6 миллиарда леев. Таким образом, зафиксирован рост на 78 миллионов леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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В апреле Таможенной службой была инкассирована сумма в размере 1 миллиарда 285 миллионов леев, сообщает ведомство. За месяц на границах Молдовы было оформлено более 33 тысяч таможенных деклараций.

Кроме того, было выявлено 127 нарушений таможенного законодательства. Большинство нарушений касаются превышения срока пребывания на территории Республики Молдова автомобилей с иностранными регистрационными номерами, нарушения условий транзита или подачи таможенной декларации, недекларирования или недостоверного декларирования товаров.

В апреле поток транспортных средств значительно сократился, составив немногим более 44 пересечений границы, отмечает Таможенная служба. Самыми загруженными таможенными постами в апреле стали Леушены и Тудора.

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Теги:
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