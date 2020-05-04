Налоговая служба собрала за первые четыре месяца более 12 миллиардов леев

В начале 2020 года значительно выросли отчисления в бюджеты социального и обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 4 мая — Sputnik. Государственная налоговая служба за первые четыре месяца 2020 года собрала с налогоплательщиков 12 миллиардов 400 миллионов леев. Это на 27 миллионов леев больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает ведомство.

Отчисления в государственный бюджет в январе-апреле составили 5 миллиардов 200 миллионов леев.

В местные бюджеты поступила сумма в размере 1 миллиарда 200 миллионов леев.

Отчисления в бюджет государственного социального страхования за указанный период составили 4 миллиарда 500 миллионов леев, что на 416,5 миллиона леев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост на 10,2 процента).

В фондах обязательного медицинского аккумулировано 1,5 миллиарда леев, что на 85 миллионов леев (5,9 процента) больше, чем за от же период 2019 года.

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